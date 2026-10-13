Город зальёт на весь день: 14 октября в Москве ожидаются затяжные и мощные ливни

Столичный регион готовится к ухудшению погодных условий: по информации синоптиков, в течение всего дня 14 октября в Москве прогнозируются непрерывные осадки, временами переходящие в сильный ливень.

Экстренные службы обращаются к пешеходам с призывом соблюдать повышенную осторожность. Во время перемещения по городу рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами, ветхими строениями и высокими деревьями.

Водителям также следует учитывать неблагоприятный прогноз: на мокрой дороге необходимо отказаться от резких перестроений, соблюдать увеличенную дистанцию и не оставлять автомобили вблизи потенциально опасных объектов. В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует незамедлительно обращаться по номерам 112 или +7 495 637-31-01.

Ранее синоптик предрёк Москве поздний первый снег. По словам Михаила Леуса, он выпадет в столице 18 октября, а временные покров сформируется только к 3 ноября.