Домашний массаж лица может обернуться не только раздражением кожи и синяками. При неправильной технике легко задеть лимфатические узлы, щитовидную железу и крупные сосуды, а чрезмерное давление на область глаз способно повредить нежные ткани. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала Life.ru, какие участки нельзя разминать самостоятельно и почему привычные движения роллером или скребком подходят далеко не всем.

Самомассаж лица сегодня почти народная практика: гуаша и роллеры продаются на каждом углу, а уроки с техниками собирают миллионы просмотров. Логика понятна — правильные движения расслабляют мышцы, выравнивают цвет кожи и снимают отёчность. Однако лицо устроено сложнее, чем кажется: под кожей лежат железы, узлы и крупные сосуды, и несколько участков домашнего усердия не приемлют в принципе. Зухра Балакеримова Врач-косметолог и пластический хирург

Лимфоузлы — не зажатые мышцы

Самая частая ошибка домашнего массажа — прямая работа с лимфатическими узлами. Они расположены под нижней челюстью, перед ушами и за ними, на затылке и над ключицами, и на любительских схемах их нередко рисуют прямо на траектории массажных движений. Многие, нащупав под челюстью плотные горошины, начинают старательно их разминать, как будто прорабатывают зажатую мышцу. Это принципиально неверный подход: лимфоузел — не мышечный спазм, а иммунный фильтр, и механическое давление на него ничего полезного коже не даёт.

Отдельного внимания заслуживает надключичная ямка — небольшое углубление у основания шеи, сразу над грудиной. Туда стекает лимфа со всего лица, и по незнанию её начинают энергично продавливать, чтобы «открыть пути оттока». На деле глубоко давить в эту ямку не нужно: сосуды и нервы там лежат мелко, а движение лимфы активируется не силой, а мягкими поглаживаниями от подбородка вниз, к ключицам.

Почему нельзя давить на шею и места пульсации

Передняя часть шеи — зона, где массаж лица фактически заканчивается. Под тонким слоем тканей здесь располагается щитовидная железа — гормонально активный орган, который не предназначен для механического воздействия. Разминание, продавливание и тем более работа через роллер по передней поверхности шеи могут вызвать неприятные ощущения, а при существующих проблемах с железой — усугубить их. Людям с узлами в щитовидке или любыми диагнозами по этой части эндокринной системы домашний массаж шеи противопоказан в принципе.

Чуть в стороне, под углом челюсти, проходит сонная артерия — магистральный сосуд, питающий мозг. В области ее разветвления находится каротидный синус, зона с большим количеством рецепторов, чутко реагирующих на давление. Интенсивное разминание этой области способно вызвать головокружение, резкое падение давления и даже кратковременную потерю сознания, особенно у людей с чувствительным сосудистым тонусом.

«Общий ориентир такой: если во время массажа вы чувствуете под пальцами пульсацию, давление в этом месте стоит ослабить или перенести на соседний участок», — подчёркивает эксперт.

Глазное яблоко нельзя массировать даже ради избавления от отёков

Кожа век тонкая и почти лишена жировой прослойки, поэтому реагирует на избыточное воздействие мгновенно. Растяжение, разрывы мелких сосудов, тёмные круги и мелкие кровоизлияния — цена слишком усердного разминания этой зоны. Особенно коварны стеклянные и каменные скребки: на щеках они скользят мягко, а у глаза малейший неверный нажим ложится всей кромкой на нежные ткани.

«Главный запрет здесь очевиден, но повторить его стоит: глазное яблоко массировать нельзя ни при каких обстоятельствах. Внутренние структуры глаза чувствительны к давлению, а пользы от такой «проработки» нет никакой», — отметила собеседница Life.ru.

Нюанс, о котором редко предупреждают: утреннюю отёчность под глазами не нужно «разминать». Задержка жидкости в этой зоне чаще связана со сном, солью и лимфотоком в целом, и агрессивная механика лишь добавит раздражения. Лучше работают холод, спокойное похлопывание подушечками пальцев и работа над всем лицом и шеей, а не точечная атака на веки.

Носогубный треугольник заслужил у врачей дурную славу не зря. Вены этой области связаны с сосудами глазницы и полости черепа, и инфекция отсюда может распространяться с током крови вверх — поэтому выдавливание прыщей в этой зоне дерматологи называют одной из самых опасных бытовых привычек. Агрессивный массаж по воспаленной коже работает в той же логике: он не «разгоняет застоявшееся», а втирает содержимое воспалений вглубь и разносит бактерии по поверхности.

Воспаления и родинки лучше не трогать

По словам Балакеримовой, это же касается видоизменённых родинок, папиллом и любых новообразований: их не задевают, а о каждом подозрительном элементе сначала спрашивают у дерматолога. Отдельная строка — купероз и розацеа. Сосудистые сеточки и склонность к стойкому покраснению означают, что кожа щек живёт на грани раздражения, и энергичные растирания, пощипывания и вакуумные банки легко переводят её из состояния «едва заметно» в состояние выраженного воспаления.

Зоны свежих инъекций — отдельная территория запрета. Филлеры в первые недели после процедуры — это сформированный, но ещё неустойчивый объём: интенсивный массаж может сместить препарат, и вместо аккуратной скулы или губы получится асимметрия, ради которой потом придётся идти к врачу. С ботулотоксином логика похожая: в первые дни его не стоит разминать, чтобы не уводить препарат за пределы целевой мышцы. Сроки всегда называет специалист, проводивший процедуру, и на этот период самодеятельность исключается даже там, где раньше вы массировали без вопросов.

Есть и долгосрочный нюанс: зоны под филлерами не стоит «прорабатывать» на постоянной основе, даже спустя месяцы. Регулярное механическое давление ускоряет рассасывание препарата, и результат, за который заплатили, тает быстрее, чем обещали. Если кажется, что объём перераспределился неровно, это вопрос к косметологу, а не к роллеру.

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