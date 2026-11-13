В Барнауле обычный расслабляющий массаж обернулся для женщины серьёзной травмой и более чем пятью месяцами нетрудоспособности. Массажистка неудачно надавила локтем на плечо клиентки, после чего у той перестала двигаться кисть. Пострадавшая обратилась в суд и добилась компенсации в размере более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Женщина нашла объявление об услугах частного массажиста в интернете и записалась на процедуру. Однако во время сеанса специалист применила силовое воздействие, которое привело к повреждению нерва.

«Во время проведения процедуры расслабляющего массажа массажистка надавила на левую треть плеча женщины локтем своей руки. После чего у клиентки отнялась и повисла кисть», — рассказали в прокуратуре.

После случившегося пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи установили, что во время массажа произошло сдавление лучевого нерва, и госпитализировали пациентку.

Судебно-медицинская экспертиза диагностировала тупую травму левой руки, вызвавшую компрессионную ишемическую нейропатию лучевого нерва. Причинённый вред здоровью специалисты оценили как средней тяжести.

Восстановление заняло несколько месяцев. Всё это время женщина проходила лечение и не могла работать. Период нетрудоспособности превысил пять месяцев.

Пострадавшая обратилась в Центральный районный суд Барнаула, потребовав возместить стоимость массажа, расходы на лекарства и утраченный заработок, а также компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования клиентки и взыскал с массажистки более 300 тысяч рублей с учётом предусмотренного законом штрафа. Решение вступило в законную силу.