В Свердловской области 50-летний сотрудник МЧС Павел Потапов умер от инсульта после того, как врачи предположили у него пищевое отравление, а затем психическое расстройство. Когда состояние мужчины резко ухудшилось, реанимобиль для перевозки в специализированную больницу, по словам родственников, пришлось ждать почти двое суток. Об этом изданию E1.ru рассказала дочь погибшего Ксения.

Первые симптомы появились 11 октября, когда Потапов гостил у сына в Невьянске. У него резко поднялось давление, начались головные боли и тошнота. Вызванные медики, как утверждает дочь, предположили пищевое отравление. Позднее пожарному стало лучше, однако через несколько дней его состояние вновь ухудшилось: поднялась температура, появилась спутанность сознания.

На этот раз фельдшер скорой помощи заподозрила инсульт и доставила мужчину в больницу Качканара. Там ему сделали компьютерную томографию, однако признаков инсульта, по данным семьи, не обнаружили. В итоге пациента поместили в наркологическое отделение с диагнозом «психическое расстройство».

Дочь пожарного неоднократно звонила врачам, пытаясь узнать о состоянии отца. По её словам, один из сотрудников больницы ответил ей грубо.

«Девушка, не выносите мне мозг, у меня 21 пациент в отделении», — такие слова, по утверждению Ксении, она услышала во время одного из звонков.

На следующий день родственникам сообщили, что Потапова перевели в реанимацию в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи диагностировали инсульт и пневмонию.

Тяжёлого пациента требовалось перевезти в специализированную больницу Екатеринбурга или Нижнего Тагила. Родственники пытались организовать транспортировку вертолётом, однако вылету помешал туман. Реанимобиль, по словам семьи, пришлось ждать почти двое суток.

«Время уже не имеет значения. Перестаньте звонить, есть другие, более тяжёлые пациенты», — утверждает Ксения, передавая ответ, который получила во время очередного звонка в больницу.

Только 15 октября Потапова доставили в Демидовскую больницу Нижнего Тагила. Там он оставался в реанимации, однако спасти его не удалось. 26 октября мужчина скончался. В медицинском свидетельстве о смерти указаны ишемический инсульт, сдавление и отёк мозга, а также гипертензия.

Потапов больше половины жизни проработал пожарным. Вместе с супругой он воспитал троих детей.

Семья убеждена, что своевременная диагностика и госпитализация могли повысить шансы мужчины на выживание. Родственники обратились в прокуратуру, Следственный комитет и страховую компанию с просьбой проверить качество оказанной медицинской помощи.

В администрации качканарской больницы принесли близким погибшего соболезнования и сообщили о проведении внутренней проверки.