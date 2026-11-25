Полуторагодовалая девочка едва не погибла при пожаре в городе Реже Свердловской области. На спящего ребёнка обрушился горящий натяжной потолок. Малышка получила ожоги 30% поверхности тела и отравление продуктами горения. За её жизнь боролись специалисты сразу трёх медицинских учреждений, сообщает региональный Минздрав.

На Урале спасли девочку с ожогами 30% тела после падения горящего потолка. Фото © VK / Минздрав Свердловской области

В день пожара отец семейства находился на работе. Мать уложила маленькую Свету спать, а сама отправилась на кухню пить чай с двумя старшими детьми. Услышав крики и заметив дым, женщина бросилась в детскую, где горящий натяжной потолок опускался прямо на малышку.

Многодетная мать успела вынести дочь и вывести остальных детей из охваченного огнём дома. У самой женщины загорелись волосы — потушить их помог подоспевший сосед.

Первую помощь пострадавшей оказали в больнице Режа, после чего девочку эвакуировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Из-за отравления продуктами горения уровень кислорода в крови ребёнка был критически низким, поэтому немедленно провести операцию медики не могли.

В реанимации Света провела 22 дня, десять из которых находилась на искусственной вентиляции лёгких. Врачи проводили медикаментозную терапию, обрабатывали ожоги специальными раневыми покрытиями и непрерывно контролировали жизненно важные показатели. После стабилизации состояния малышке пересадили кожу.

Сейчас девочка самостоятельно дышит, играет и пытается вставать с кровати. Рядом с ней находится отец. Уже через несколько дней ребёнка планируют выписать, однако впереди ещё реабилитация.

Напомним, в ноябре на Сахалине восьмилетний мальчик получил ожоги 90% тела при пожаре в квартире. Загорелся диван, на котором лежал планшет. Мать успела вывести сына на улицу, однако ребёнка пришлось госпитализировать в реанимацию.