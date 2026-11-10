Восьмилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию после пожара в городе Охе на Сахалине, сообщили в региональном главке МЧС России. Ребёнок получил ожоги 90% тела.

Пожар произошёл в ночь на 9 ноября в квартире пятиэтажки на улице 60 лет СССР. Как сообщили в МЧС, загорелся диван, на котором лежал планшет. К приезду пожарных ребёнок уже был на улице, его вывела мать. Спасатели потушили огонь на площади пяти квадратных метров.