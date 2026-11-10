8-летний мальчик получил ожоги 90% тела при возгорании планшета на Сахалине
Обложка © пресс-служба МЧС по Сахалинской области
Восьмилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию после пожара в городе Охе на Сахалине, сообщили в региональном главке МЧС России. Ребёнок получил ожоги 90% тела.
Место ЧП. Фото © пресс-служба МЧС по Сахалинской области
Пожар произошёл в ночь на 9 ноября в квартире пятиэтажки на улице 60 лет СССР. Как сообщили в МЧС, загорелся диван, на котором лежал планшет. К приезду пожарных ребёнок уже был на улице, его вывела мать. Спасатели потушили огонь на площади пяти квадратных метров.
Точную причину пожара устанавливает дознаватель МЧС. Следственный комитет начал доследственную проверку и оценит, как родители обеспечивали безопасность ребёнка.
Ранее Life.ru рассказывал, что восстановление олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после пожара может занять до года. Такой срок возможен при глубоких ожогах, требующих пересадки кожи. Спортсменка, предварительно, серьёзно пострадала при пожаре из-за биокамина в квартире в Москве.