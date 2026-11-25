Госдеп вновь предупредил американцев об опасности поездок на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc
Госдепартамент США вновь рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за продолжающегося конфликта. Ведомство также предупредило, что мужчинам с украинским гражданством в возрасте от 23 до 60 лет, включая обладателей двойного гражданства, могут ограничить выезд из страны и призвать их на военную службу.
Госдеп также обратил внимание на угрозу ракетных и беспилотных ударов. По оценке американской стороны, атаки продолжаются во всех регионах Украины и могут происходить в любое время, о них может не поступать никакого предварительного уведомления.
Кроме того, Госдеп сообщил об ограничениях на передвижение сотрудников американского посольства. Для поездок за пределы Киева им требуется специальное разрешение из-за рисков безопасности.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что конфликт на Украине может перерасти в гораздо более масштабное и опасное региональное противостояние в случае дальнейшей эскалации. По мнению главы Госдепа, существует риск развития событий, при котором боевые действия перестанут ограничиваться территорией двух государств и затронут другие страны. Американский дипломат считает, что противостояние уже зашло в опасный тупик.
Больше новостей о международной безопасности, дипломатии и конфликтах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.