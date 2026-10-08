Конфликт рискует выйти за пределы Украины: Рубио предупредил об опасной эскалации

Конфликт на Украине может перерасти в гораздо более масштабное и опасное региональное противостояние в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом в Лиссабоне.

По мнению главы Госдепа, существует риск развития событий, при котором боевые действия перестанут ограничиваться территорией двух государств и затронут другие страны.

«Эта эскалация… или ряд других событий, способных превратить войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт», — сказал Рубио.

Американский дипломат считает, что противостояние уже зашло в опасный тупик. Дальнейшее обострение, по его оценке, грозит последствиями далеко за пределами Украины, поэтому Вашингтон продолжает выступать за поиск дипломатического решения.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио назвал урегулирование украинского конфликта практически недостижимой задачей на нынешнем этапе. В интервью греческой газете Kathimerini госсекретарь охарактеризовал положение сторон как стратегический тупик, выход из которого пока не просматривается. При этом США не намерены отказываться от посреднических усилий. Так, 4 октября американский министр энергетики Крис Райт сообщил о постоянных контактах Вашингтона с Москвой и Киевом. По его словам, администрация Дональда Трампа продолжает добиваться прекращения боевых действий.