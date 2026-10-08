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Регион
Опубликовано 8 октября, 17:19

Конфликт рискует выйти за пределы Украины: Рубио предупредил об опасной эскалации

Рубио предупредил о риске перерастания конфликта на Украине в региональный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Конфликт на Украине может перерасти в гораздо более масштабное и опасное региональное противостояние в случае дальнейшей эскалации. Об этом предупредил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом в Лиссабоне.

По мнению главы Госдепа, существует риск развития событий, при котором боевые действия перестанут ограничиваться территорией двух государств и затронут другие страны.

«Эта эскалация… или ряд других событий, способных превратить войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт», — сказал Рубио.

Американский дипломат считает, что противостояние уже зашло в опасный тупик. Дальнейшее обострение, по его оценке, грозит последствиями далеко за пределами Украины, поэтому Вашингтон продолжает выступать за поиск дипломатического решения.

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Ранее Life.ru сообщал, что Рубио назвал урегулирование украинского конфликта практически недостижимой задачей на нынешнем этапе. В интервью греческой газете Kathimerini госсекретарь охарактеризовал положение сторон как стратегический тупик, выход из которого пока не просматривается. При этом США не намерены отказываться от посреднических усилий. Так, 4 октября американский министр энергетики Крис Райт сообщил о постоянных контактах Вашингтона с Москвой и Киевом. По его словам, администрация Дональда Трампа продолжает добиваться прекращения боевых действий.

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Милена Скрипальщикова
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