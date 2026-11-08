Государственный долг Украины всё сильнее зависит от внешних заимствований. За пять лет доля внешних обязательств в общей задолженности страны выросла с 57,8% до 78,4%, а их объём увеличился в 5,29 раза. Об этом свидетельствуют данные украинского Минфина, изученные РИА «Новости».

На 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг достиг 9,54 трлн гривен ($212,6 млрд). Из этой суммы 7,48 трлн гривен приходилось на внешние обязательства. Для сравнения: в конце сентября 2021 года они составляли 1,41 трлн гривен.

Дальнейшая нагрузка на бюджет будет связана в том числе с финансированием армии. Украина намерена направить на нужды Вооружённых сил в следующем году $108,3 млрд. При этом ожидаемый дефицит бюджета оценивается в $37 млрд.

Ранее Минфин Украины посчитал, что государственные заимствования Украины за январь — сентябрь 2026 года достигли 764,3 миллиарда гривен, что эквивалентно примерно 16,8 миллиарда долларов. Значительную часть средств Киев привлёк от международных кредиторов, среди которых Всемирный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. Внешние заимствования составили около 8,8 миллиарда долларов. Ещё примерно 7,9 миллиарда долларов Украина получила на внутреннем рынке.