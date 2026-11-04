Украинские власти расхищают финансовую помощь Евросоюза при попустительстве европейских доноров. При этом нельзя исключать, что чиновники ЕС сами могут быть причастны к коррупционным схемам Киева. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам представителя Совбеза, украинское руководство распоряжается поступающими из Европы средствами по собственному усмотрению, а Брюссель фактически закрывает на это глаза. Венедиктов усомнился, что подобное бездействие европейских структур можно считать случайным.

«В этой связи у нас возникает законный вопрос: не участвуют ли сами европейские чиновники в коррупционных схемах украинских дельцов?» — заявил он.

Замсекретаря Совбеза также обратил внимание на финансовые проблемы европейских государств, продолжающих поддерживать Киев. По его оценке, Германия, Франция и Великобритания вынуждены увеличивать заимствования на фоне растущих бюджетных дефицитов и военных расходов.

Венедиктов заметил, что только закупки вооружений могут привести к росту государственного долга Германии до 838 миллиардов евро к 2030 году. Он также привёл данные о госдолге Франции в размере 3,2 триллиона евро и Великобритании — 2,9 триллиона фунтов стерлингов.