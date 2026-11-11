Госдума обратилась к ООН из-за блокады Кубы и осудила санкционное давление США
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Госдума приняла обращение с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. Документ депутаты поддержали на пленарном заседании 11 ноября. Обращение адресовано участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН, парламентам государств — членов организации, международным парламентским объединениям и мировой общественности.
Американскую санкционную политику в отношении Кубы парламентарии назвали недопустимым инструментом внешнеполитического давления. По их оценке, ограничения нарушают основные принципы международного права.
«Данный политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН. Масштабные экономические санкции как способ давления на суверенное государство лишены правомерных оснований», — говорится в документе.
Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Лавров поддержал требование Гаваны о прекращении американских ограничений. На встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей российский министр также выступил за исключение республики из списка государств — спонсоров терроризма, который ведут США.