Госдума приняла обращение с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США. Документ депутаты поддержали на пленарном заседании 11 ноября. Обращение адресовано участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН, парламентам государств — членов организации, международным парламентским объединениям и мировой общественности.

Американскую санкционную политику в отношении Кубы парламентарии назвали недопустимым инструментом внешнеполитического давления. По их оценке, ограничения нарушают основные принципы международного права.

«Данный политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН. Масштабные экономические санкции как способ давления на суверенное государство лишены правомерных оснований», — говорится в документе.