Госдума одобрила в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до восьми лет за имитацию акцизных марок на алкоголе. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки разработала группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлёвым. Изменения предлагается внести в статью 327.1 УК РФ.

Речь идёт о наклейках, которые внешне практически не отличаются от настоящих акцизных марок. Однако из-за специальных оговорок на них изготовителей и продавцов таких наклеек не удаётся привлечь к уголовной ответственности.

При этом покупатели, не знакомые с особенностями маркировки спиртного, могут принять нелегальный алкоголь за легальную продукцию. Авторы инициативы рассчитывают, что поправки позволят усилить борьбу с производством и продажей контрафакта.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил объём теневого рынка доставки алкоголя в России в 30–50 млрд рублей. В 2024 году по требованию Росалкогольтабакконтроля заблокировали восемь тысяч сайтов, связанных с нелегальной торговлей спиртным, а в 2025-м — уже 25 тысяч.