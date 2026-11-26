Госдума одобрила повышение госпошлины за регистрацию права собственности на недвижимость с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении.

Для граждан стоимость оформления недвижимости с кадастровой стоимостью до 30 млн рублей увеличится с четырёх до шести тысяч рублей. Для организаций фиксированную пошлину повысят с 44 до 60 тысяч рублей, а порог кадастровой стоимости объекта поднимут с 22 до 30 млн рублей.

При регистрации более дорогих объектов платёж будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Для граждан ставка составит 0,02%, для юридических лиц — 0,2%. Предельный размер госпошлины увеличится с 500 до 750 тысяч рублей и с одного до полутора миллионов рублей соответственно.

Законопроект 24 ноября поступил на рассмотрение Совета Федерации. Ответственным за его рассмотрение назначен комитет по бюджету и финансовым рынкам.

Госпошлину необходимо платить при оформлении права собственности на квартиры, комнаты, дома и земельные участки. Она также взимается при регистрации перехода права собственности по договорам дарения, мены и ренты.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru рассказал, как зарегистрировать недвижимость за один рабочий день. Для этого необходимо воспользоваться ускоренным порядком оформления прав. Он распространяется в том числе на квартиры, нежилые помещения и машино-места.