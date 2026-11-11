Ранее Life.ru рассказывал, что правительственная комиссия одобрила проекты об онлайн-торговле вином через «Почту России» ещё в апреле 2023 года. В том же месяце правительство внесло инициативу в Госдуму. Доставлять алкоголь предлагается непосредственно на адрес, или в почтовое отделение, а получить вино граждане смогут только после подтверждения совершеннолетия по паспорту. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Сторонники проекта рассчитывают поддержать отечественных виноделов и открыть для них дополнительный канал продаж. Однако противники опасаются повышения доступности спиртного и сложностей с проверкой возраста покупателей.