На площадках отдыха российских автодорог могут разрешить размещать мобильные заправки и торговые объекты. Соответствующую инициативу правительства РФ Госдума одобрила в первом чтении.

Законопроект предусматривает введение понятия мобильных объектов дорожного сервиса (ОДС). К ним предлагается относить транспортные средства со специальным оборудованием для обслуживания участников дорожного движения. В перечень входят фудтраки, автоцистерны, передвижные АЗС, автолавки и автомагазины.

Для размещения таких объектов потребуется письменное согласие владельца автомобильной дороги. Только при выполнении этого условия можно будет получить соответствующее разрешение.

Предлагаемые поправки затрагивают два федеральных закона. Первый регулирует деятельность, связанную с автомобильными дорогами, второй — работу государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Авторы инициативы рассчитывают обеспечить участников дорожного движения минимальным набором услуг на площадках отдыха. Предполагается, что такие услуги смогут предоставлять передвижные объекты дорожного сервиса.

Кроме того, нововведение призвано создать дополнительные возможности для малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет вести деятельность вдоль автомобильных дорог без капитальных затрат.

Ранее Life.ru сообщал, что в России изменились правила работы автолавок, фудтраков и других передвижных торговых точек. Новые нормы разграничили мобильную торговлю и стационарные объекты, ограничив возможность регионов предъявлять к автомобилям и прицепам требования, предназначенные для капитальных конструкций.