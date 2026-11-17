Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за дискредитацию Вооружённых сил России. Для юридических лиц максимальное взыскание предлагается повысить до миллиона рублей. Поправки, подготовленные правительством РФ, затронут 29 статей Кодекса об административных правонарушениях.

Для граждан штраф за дискредитацию армии планируется установить в размере от 35 до 50 тысяч рублей вместо нынешних 30–50 тысяч. Должностным лицам будет грозить от 200 до 370 тысяч рублей, тогда как сейчас предусмотрено от 100 до 200 тысяч. Для организаций наказание вырастет вдвое — с 300 — 500 тысяч до 600 тысяч — 1 млн рублей.

Ещё более существенное повышение предусмотрено за массовое производство, распространение и хранение экстремистских материалов, включённых в соответствующий список. Гражданам за такие нарушения может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей вместо действующих 1–3 тысяч.

Для должностных лиц взыскание увеличится с 2–5 тысяч до 100–200 тысяч рублей. Юридическим лицам придётся заплатить от 800 тысяч до двух миллионов рублей против нынешних 100 тысяч — миллиона.

Авторы инициативы объясняют пересмотр санкций необходимостью привести их в соответствие с экономической ситуацией. По мнению разработчиков, индексация позволит сохранить соразмерность наказаний тяжести правонарушений.

Документу предстоит пройти второе и третье чтения, после чего его рассмотрит Совет Федерации. Затем закон должен поступить на подпись президенту.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Госдумы ужесточить наказание за дискредитацию российской армии. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что некоторые административные штрафы не пересматривались более десяти лет, а повышение санкций должно способствовать защите общественной безопасности.