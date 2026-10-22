Госдума одобрила в первом чтении законопроект о принципе «бери или плати»

Предпринимателям хотят дать более надёжные гарантии получения заранее согласованной платы за односторонний отказ контрагента от договора. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Поправки разработало Минэкономразвития.

Стороны смогут заранее определить финансовые последствия выхода из сделки. По замыслу разработчиков, согласованную плату не должны уменьшать лишь из-за её несоразмерности стоимости исполнения обязательств. Речь идёт о договорах между участниками предпринимательской деятельности; законопроект пока не стал законом.

Инициатива призвана защитить компании, которые вкладываются в производство под конкретный заказ. Как объясняли в Минэкономразвития, отказ покупателя на завершающей стадии оставляет поставщика с расходами, а взыскать всю предусмотренную договором сумму удаётся не всегда.

Первый замглавы ведомства Максим Колесников связывал поправки с формированием гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию. По его оценке, предсказуемые платежи важны и для запуска новых производств, и для банков, предоставляющих финансирование под такие проекты.

Проект также уточняет правила абонентских договоров, где оплачивается готовность предоставить исполнение. Для них предусмотрена возможность снизить плату через суд, если доказано, что контрагент фактически не мог исполнить договор в согласованном объёме.

Ранее Life.ru писал, что законопроект о создании единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики рассмотрят в Государственной думе в осеннюю сессию. Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.