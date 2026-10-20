В Госдуме предложили разрешить родителям бесплатно лежать с детьми до восьми лет

Родителям могут разрешить бесплатно находиться в больнице вместе с детьми до восьми лет с предоставлением спального места и питания. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» 20 октября.

Сейчас такие условия предусмотрены для взрослых, сопровождающих малышей младше четырёх лет. Если ребёнок старше, бесплатную кровать и еду предоставляют только при наличии медицинских показаний. В остальных случаях находиться рядом с ним можно, но за дополнительные удобства приходится платить.

Авторы инициативы считают, что даже в возрасте от четырёх до восьми лет детям трудно переносить разлуку с близкими во время лечения. Кроме того, они ещё не всегда способны самостоятельно следить за приёмом лекарств и выполнением процедур. Присутствие матери или отца помогает снизить стресс, а также облегчает работу медперсонала, поскольку часть повседневного ухода берут на себя родственники.

На реализацию предложенных изменений потребуется от 9,2 до 13,1 миллиарда рублей ежегодно. Эти деньги планируется выделить из федерального бюджета, предусмотрев дополнительные расходы на 2027–2029 годы. Поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

Ранее Life.ru рассказывал об изменении правил пребывания родственников рядом с пациентами больниц с 1 сентября 2026 года. Нововведения затронули в том числе людей с инвалидностью первой группы, которым требуется сопровождение. Для ухаживающих за ними предусмотрели бесплатное спальное место и питание за счёт системы ОМС. Решение о совместном нахождении принимается с участием лечащего врача и с согласия самого пациента. При этом близкие обязаны соблюдать санитарные требования, пользоваться сменной одеждой и при длительном нахождении проходить необходимые обследования. Если сопровождающий мешает работе медиков или нарушает установленный порядок, его допуск могут отменить.