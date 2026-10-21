Госдума поддержала назначение Кожемяко заместителем главы правительства

Госдума одобрила кандидатуру Олега Кожемяко на пост заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Решение поддержали все 430 депутатов, участвовавших в голосовании, никто не выступил против и не воздержался.

Госдума единогласно утвердила Кожемяко вице-премьером — полпредом в ДФО. Фото © Life.ru

Согласно результатам электронной системы, за переход губернатора Приморского края на федеральную должность высказались 95,6% от общего состава нижней палаты парламента. Голосование завершилось 21 октября в 16:25 по московскому времени. Теперь для окончательного назначения Кожемяко необходим соответствующий указ президента.

Кандидатуру политика ранее внёс на рассмотрение Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин после согласования кадровых перестановок с Владимиром Путиным. Перед пленарным заседанием её поддержал профильный комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. На новом посту Кожемяко должен сменить Юрия Трутнева, который курировал макрорегион с 2013 года.

Ранее Life.ru писал о поддержке кандидатуры Кожемяко профильным комитетом Госдумы. Решение было принято 20 октября на заседании, которое провёл Николай Харитонов. До этого политик возглавлял Приморский край, руководить которым начал ещё в 2018 году. За плечами чиновника также работа во главе Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей. На федеральном уровне ему предстоит заниматься вопросами развития Дальнего Востока и координацией деятельности правительства в этом направлении. Предыдущий куратор макрорегиона Юрий Трутнев занимал соответствующую должность более 13 лет.