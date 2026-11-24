Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для защиты от внешних рисков
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс России, предусматривающие снижение базовой цены нефти до 50 долларов за баррель с 2027 года. Изменения призваны уменьшить зависимость государственной казны от колебаний мирового рынка и геополитических рисков.
Новый показатель будет действовать до 2030 года включительно, после чего его начнут ежегодно индексировать на 2%. Ранее предполагалось постепенно снижать цену отсечения на один доллар в год — до 55 долларов за баррель к 2030 году.
Кроме того, в случае возникновения угроз национальной безопасности или стабильному функционированию российской экономики по решению президента бюджеты смогут составляться на один год вместо трёх лет.
Правительство также получит право устанавливать единые требования к долгосрочным бюджетным прогнозам регионов и муниципалитетов. Это позволит согласовать финансовое планирование на разных уровнях и своевременно учитывать возникающие риски.
Изменится и порядок распределения налоговых поступлений. С 2028 года доля региональных бюджетов в поступлениях от НДФЛ увеличится с 85 до 93%. Доходы от единого сельскохозяйственного налога будут полностью направляться в региональную казну.
Пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя будут поступать в бюджеты муниципалитетов и городов федерального значения. Средства от лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией направят на мероприятия по охране здоровья и профильному контролю.
Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября Госдума приняла федеральный бюджет России на 2027–2029 годы. В следующем году доходы государственной казны запланированы на уровне 43,3 триллиона рублей, расходы — около 48,7 триллиона. Документ поддержали 396 парламентариев.