Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс России, предусматривающие снижение базовой цены нефти до 50 долларов за баррель с 2027 года. Изменения призваны уменьшить зависимость государственной казны от колебаний мирового рынка и геополитических рисков.

Новый показатель будет действовать до 2030 года включительно, после чего его начнут ежегодно индексировать на 2%. Ранее предполагалось постепенно снижать цену отсечения на один доллар в год — до 55 долларов за баррель к 2030 году.

Кроме того, в случае возникновения угроз национальной безопасности или стабильному функционированию российской экономики по решению президента бюджеты смогут составляться на один год вместо трёх лет.

Правительство также получит право устанавливать единые требования к долгосрочным бюджетным прогнозам регионов и муниципалитетов. Это позволит согласовать финансовое планирование на разных уровнях и своевременно учитывать возникающие риски.

Изменится и порядок распределения налоговых поступлений. С 2028 года доля региональных бюджетов в поступлениях от НДФЛ увеличится с 85 до 93%. Доходы от единого сельскохозяйственного налога будут полностью направляться в региональную казну.

Пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя будут поступать в бюджеты муниципалитетов и городов федерального значения. Средства от лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией направят на мероприятия по охране здоровья и профильному контролю.