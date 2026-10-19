Госдума рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве в течение недели

Государственная дума должна в течение недели рассмотреть кандидатуры на должности в правительстве России, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. О поступлении соответствующих представлений депутатов проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В соответствии с федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» Государственная дума рассматривает представления председателя правительства Российской Федерации по кандидатурам в течение недели со дня их внесения», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Уведомление о поступлении документов Володин направил парламентариям в соответствии со статьёй 148.1 регламента палаты. Теперь депутатам предстоит изучить предложенные назначения и принять по ним решения в установленный законом срок.

Речь идёт о кадровых изменениях, которые 19 октября Михаил Мишустин обсудил с президентом Владимиром Путиным. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент поддержал предложения председателя правительства.

Среди предложенных изменений — назначение главы Минфина Антона Силуанова на дополнительную должность вице-премьера, а также переход министра транспорта Андрея Никитина на пост заместителя председателя правительства. Возглавить Минтранс предложено руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову. Пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО может занять губернатор Приморья Олег Кожемяко вместо Юрия Трутнева.

Согласно действующему порядку, депутаты могут утвердить или отклонить представленные кандидатуры. После одобрения Госдумой назначение заместителей председателя правительства и федеральных министров оформляет президент России.

Ранее Владимир Путин подчёркивал возросшую роль парламента в формировании правительства. Глава государства отмечал, что депутаты получили возможность оценивать деловые качества будущих министров и вице-премьеров.