Госдума рассмотрит шесть законопроектов о домашних и бездомных животных

В Госдуме планируют рассмотреть шесть законопроектов, касающихся домашних и бездомных животных. Все инициативы уже получили поддержку правительства, одна из них предусматривает обязательную регистрацию питомцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елену Панову.

По словам парламентария, документы сейчас готовят к рассмотрению в профильном комитете. Конкретные сроки пока не определены, однако вопрос обязательно включат в повестку предстоящих заседаний.

Всего рабочая группа по защите людей от безнадзорных животных разработала 20 законодательных инициатив ещё в предыдущем созыве Госдумы. Шесть из них поддержал кабмин, а остальные 14 требуют дальнейшего согласования с правительством.

Бывший руководитель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала не затягивать с рассмотрением одобренных документов. По её мнению, поддержка правительства гарантирует принятие всех шести законопроектов.

Депутат также допустила создание новой рабочей группы по проблемам безнадзорных животных, если профильный комитет не продолжит работу над подготовленными инициативами. Пока ни один из шести законопроектов не принят.