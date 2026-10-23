Усы, лапы и страховка: В Госдуме раскрыли сроки введения в России ОМС для питомцев
Депутат Куринный допустил появление в России ОМС для животных через 10–15 лет
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Обязательное медицинское страхование для домашних животных может появиться в России не раньше чем через 10–15 лет, предположил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, сначала необходимо решить проблемы финансирования государственного здравоохранения и наладить систему ОМС для людей.
Ещё одним предварительным условием депутат назвал учёт домашних животных. Он подчеркнул, что вводить соответствующие меры нужно с оглядкой на региональные особенности: готовность Москвы к регистрации питомцев отличается от ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Может быть, когда-нибудь мы придем к созданию ОМС для животных, но, скорее всего, не раньше чем через 10–15 лет», — подчеркнул парламентарий в интервью «Москве 24».
Ранее в России предложили включить ветеринарную помощь в программы ДМС. Такую страховку предлагается оформлять добровольно — отдельно или как дополнение к полису владельца, предусмотрев в базовом пакете экстренную помощь, лечение распространённых заболеваний и вакцинацию питомцев.