Усы, лапы и страховка: В Госдуме раскрыли сроки введения в России ОМС для питомцев

Обязательное медицинское страхование для домашних животных может появиться в России не раньше чем через 10–15 лет, предположил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, сначала необходимо решить проблемы финансирования государственного здравоохранения и наладить систему ОМС для людей.

Ещё одним предварительным условием депутат назвал учёт домашних животных. Он подчеркнул, что вводить соответствующие меры нужно с оглядкой на региональные особенности: готовность Москвы к регистрации питомцев отличается от ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Может быть, когда-нибудь мы придем к созданию ОМС для животных, но, скорее всего, не раньше чем через 10–15 лет», — подчеркнул парламентарий в интервью «Москве 24».