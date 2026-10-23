Выезд ветеринара обошёлся петербурженке в 65,6 тысячи рублей

Жительница Санкт-Петербурга заплатила 65,6 тысячи рублей за выезд ветеринара к заболевшей кошке по кличке Ласкуша. По словам семьи, стоимость процедур заранее не озвучили, а итоговый счёт предъявили уже после оказания помощи. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Петербурженка заплатила 65 тысяч рублей за лечение кошки на дому. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Поводом для вызова специалиста стало ухудшение самочувствия питомца. Кошка почти перестала есть и выглядела вялой, поэтому хозяйка обратилась в ветеринарный сервис «112ВЕТ». Прибывший врач осмотрел животное, поставил капельницу, сделал уколы и взял анализы.

Однако после процедур женщину ждал неприятный сюрприз. За лечение выставили счёт на 65 600 рублей. Как утверждает сын хозяйки, прайс-лист заранее никто не показал, а стандартный осмотр разделили на несколько отдельных платных услуг.

Петербурженка заплатила 65 тысяч рублей за лечение кошки на дому. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Женщина не стала спорить с ветеринаром и оплатила всю сумму. Она сильно переживала за состояние Ласкуши и в тот момент была не готова разбираться в стоимости каждой манипуляции.

Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ связались с сервисом «112ВЕТ» и уточнили, кто именно приезжает на вызов. Сначала им ответили, что помощь оказывает врач клиники. Однако после претензии семьи представители сервиса пояснили, что специалисты работают самостоятельно как индивидуальные предприниматели или самозанятые, а сайт лишь передаёт им заявки и не отвечает за назначенные цены.

При этом состояние Ласкуши, по словам хозяйки, существенно не улучшилось. После визита ветеринара кошка поела лишь один раз, а затем снова начала отказываться от пищи. Теперь семья собирается отвезти питомца в стационарную ветклинику для повторного обследования.

Ранее глава движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил включить ветеринарную помощь питомцам в ДМС, чтобы владельцы не откладывали лечение из-за нехватки денег. По его словам, животные стали членами семьи, но ветеринарные услуги часто непосильны, и люди выбирают между лечением в долг и усыплением. Он предложил доступную добровольную страховку — как дополнение к ДМС или отдельно.