В РФ предложили включить ветеринарную помощь для питомцев в полисы ДМС

В России предложили включить ветеринарную помощь домашним животным в программы добровольного медицинского страхования. Такая мера позволит владельцам кошек и собак сократить расходы на лечение питомцев и не откладывать визиты к ветеринару из-за нехватки денег. С инициативой выступил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Абзацем».

По словам общественника, домашние животные давно стали полноценными членами семьи, однако стоимость ветеринарных услуг иногда оказывается непосильной для владельцев. Особенно остро проблема возникает, когда питомцу требуется срочная операция или продолжительное лечение.

«И тогда люди оказываются перед страшным выбором: либо лечить питомца, влезая в долги, либо усыплять его, потому что нет денег. Это несправедливо и жестоко», — заявил Иванов.

Он предложил создать доступную программу страхования, которую можно будет приобрести как дополнение к обычному полису ДМС либо оформить отдельно. При этом покупка такой страховки должна оставаться добровольной.

В базовый пакет, по мнению Иванова, следует включить экстренную ветеринарную помощь, лечение распространённых заболеваний и вакцинацию. Стоимость программы необходимо сделать посильной для среднестатистической российской семьи.

Общественник отметил, что страховые компании уже предлагают специальные полисы для животных, покрывающие отдельные виды лечения, операции и лекарства. Однако такие продукты могут обходиться дорого и обычно приобретаются отдельно от медицинской страховки владельца.

Иванов также считает, что более доступное страхование поможет сократить число случаев самолечения животных. Кроме того, по его предположению, владельцы будут реже отказываться от больных питомцев из-за финансовых трудностей, что в перспективе может уменьшить число бездомных кошек и собак.