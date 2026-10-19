Тепло может обернуться бедой: Как спасти кошку от перегрева на батарее в квартире

Осенью кошки начинают чаще спать возле батарей, даже если у них густая и длинная шерсть. Такое поведение связано с природными инстинктами, сокращением светового дня и стремлением животных сохранить тепло. Однако слишком горячие отопительные приборы могут представлять опасность для питомцев. Об этом Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Кошка инстинктивно ищет тёплые места — нагретые солнцем камни, поверхности. Когда наступает осень, количество светового дня и солнечного излучения падает. Нагретых мест, которые могут прогреваться через окно, становится мало или они исчезают совсем. Поэтому кошка сильнее привязывается к батарее. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

По словам ветеринара, осенью кошки также начинают больше спать. Хотя в зимнюю спячку они не впадают, сезонные изменения могут влиять на их привычный режим активности. Во время отдыха животные стремятся устроиться в тёплом месте, где им не приходится тратить лишнюю энергию на поддержание температуры тела.

Есть и другая причина — тепло создаёт у кошек ощущение безопасности и уюта. Шеляков также связывает изменение их поведения с сокращением светового дня, похолоданием и повышением влажности воздуха. По его словам, такие условия могут влиять на теплоизоляционные свойства шерсти, особенно длинной.

«Наверное, и людям стоит посмотреть на природу и поучиться у неё механизмам выживания и сохранения здоровья. Осенью можно порекомендовать и людям больше спать, меньше нервничать, отдыхать в тёплом месте», — отметил ветеринар.

При этом любовь к теплу может обернуться перегревом. Обычно кошка самостоятельно уходит от батареи, когда ей становится некомфортно, однако важно, чтобы у неё была возможность свободно перемещаться по квартире. Особенно это касается небольших помещений, где отопительные приборы сильно нагревают воздух.

Поэтому Шеляков рекомендует не закрывать питомца в тесной комнате с горячей батареей и оставлять двери открытыми, чтобы животное могло самостоятельно выбрать комфортное место для отдыха.

Ещё одна опасность связана с состоянием шерсти. У длинношёрстных кошек могут образовываться плотные колтуны, которые нарушают нормальный теплообмен и воздухообмен у поверхности кожи. В результате отдельные участки тела оказываются более уязвимыми к перегреву.

«Поэтому если у вас длинная, лохматая шерсть у кошки и она спуталась, превратилась в полупанцирь или даже панцирь, как в валенках, это нужно состригать и расчёсывать», — пояснил специалист.

Ветеринар советует регулярно ухаживать за шерстью питомца и не допускать образования плотных колтунов. Это помогает поддерживать естественную терморегуляцию и снижает риск перегрева во время отдыха рядом с отопительными приборами.

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