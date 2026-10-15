Пушистая дилемма: Ветеринар назвала отличия сезонной линьки от патологической

Сильное выпадение шерсти у кошек и собак не всегда связано с естественной сезонной линькой. Иногда подобные изменения указывают на кожные заболевания, аллергию или другие нарушения здоровья, требующие лечения. Как отличить нормальную смену шерстного покрова от опасных симптомов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринар Елена Кубарская.

По словам специалиста, при обычной линьке волоски выпадают равномерно, не оставляя оголённых участков. Кожа животного при этом сохраняет здоровый вид, без воспалений, высыпаний и обильной перхоти. Сам питомец остаётся активным, хорошо ест и ведёт себя привычным образом.

«Патологическая линька проявляется иначе: образуются очаги облысения, шерсть выпадает клоками, появляются зуд, покраснения, перхоть или неприятный запах», — предупредила Кубарская.

Такие признаки могут сопровождать паразитарные заражения, аллергические реакции, кожные инфекции, гормональные сбои и продолжительный стресс.

Важное значение имеет и продолжительность процесса. Естественное обновление шерсти обычно занимает от одной до четырёх недель, тогда как вызванное заболеванием облысение способно продолжаться месяцами. У домашних животных, постоянно находящихся в квартире, сезонная смена покрова нередко растягивается из-за стабильной температуры и искусственного освещения, добавила эксперт.

Ветеринар рекомендует обращать внимание не столько на количество выпавших волосков, сколько на состояние кожи. Регулярное вычёсывание помогает удалять отмершую шерсть, однако при появлении залысин, сильного зуда или воспалений необходимо обратиться к специалисту.

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