Без сложных операций: Какие услуги могут включить в ОМС для питомцев

Предлагаемый аналог ОМС для домашних животных может покрыть базовые ветеринарные услуги, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, инициатива позволит владельцам получать помощь для питомцев бесплатно или с минимальными затратами. При этом распространять страховку на все виды лечения пока не предполагается. Дорогостоящие вмешательства могут остаться за пределами базового перечня.

«Что касается сложных операций, они, скорее всего, останутся платными», — уточнил собеседник 360.ru.

По оценке общественника, реформа также повысит ответственность ветеринарных клиник за пациентов. Она поможет выявлять учреждения, которые оказывают некачественную помощь или необоснованно завышают стоимость услуг.