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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:04

Без сложных операций: Какие услуги могут включить в ОМС для питомцев

В ОП РФ предложили включить в ОМС для домашних животных базовый перечень услуг

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Предлагаемый аналог ОМС для домашних животных может покрыть базовые ветеринарные услуги, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, инициатива позволит владельцам получать помощь для питомцев бесплатно или с минимальными затратами. При этом распространять страховку на все виды лечения пока не предполагается. Дорогостоящие вмешательства могут остаться за пределами базового перечня.

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«Что касается сложных операций, они, скорее всего, останутся платными», — уточнил собеседник 360.ru.

По оценке общественника, реформа также повысит ответственность ветеринарных клиник за пациентов. Она поможет выявлять учреждения, которые оказывают некачественную помощь или необоснованно завышают стоимость услуг.

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Ранее в Госдуме предположили, что ОМС для домашних животных может появиться не раньше чем через 10–15 лет. Предварительными условиями назвали решение проблем финансирования здравоохранения для людей и организацию учёта питомцев с учётом особенностей регионов.

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Борис Эльфанд
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