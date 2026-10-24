Без сложных операций: Какие услуги могут включить в ОМС для питомцев
В ОП РФ предложили включить в ОМС для домашних животных базовый перечень услуг
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Предлагаемый аналог ОМС для домашних животных может покрыть базовые ветеринарные услуги, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, инициатива позволит владельцам получать помощь для питомцев бесплатно или с минимальными затратами. При этом распространять страховку на все виды лечения пока не предполагается. Дорогостоящие вмешательства могут остаться за пределами базового перечня.
«Что касается сложных операций, они, скорее всего, останутся платными», — уточнил собеседник 360.ru.
По оценке общественника, реформа также повысит ответственность ветеринарных клиник за пациентов. Она поможет выявлять учреждения, которые оказывают некачественную помощь или необоснованно завышают стоимость услуг.
Ранее в Госдуме предположили, что ОМС для домашних животных может появиться не раньше чем через 10–15 лет. Предварительными условиями назвали решение проблем финансирования здравоохранения для людей и организацию учёта питомцев с учётом особенностей регионов.