Сами с усами: Зоопсихолог объяснила, почему кошка отказывается пить воду из миски

Кошка может отказываться от воды из-за неудобной посуды, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина. По её словам, если усы питомца задевают края миски, пить ему становится некомфортно.

Чтобы подобрать подходящий вариант, специалист посоветовала расставить по дому несколько ёмкостей разной формы и размера. Так у животного появится возможность выбрать удобное место и посуду.

«Если животное предпочитает пить из крана, значит, ему больше нравится проточная вода. Тогда желательно приобрести питьевой фонтанчик», — заключила собеседница NEWS.ru.