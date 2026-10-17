Козлёночком не станет, но последствия будут: Что грозит попившей из лужи собаке

Вода из луж может стать для собаки источником опасной инфекции или отравления, предупредил ветеринар Пётр Смирнов. По его словам, туда попадают грязь, бактерии с мочой заражённых грызунов, а возле дорог и парковок — автомобильные жидкости. Одна из угроз — лептоспироз, поражающий почки и печень.

«Даже если лужа кажется чистой, возбудители инфекции в ней могут быть. Поэтому лучше не разрешать собаке из неё пить», — пояснил собеседник интернет-издания Regions.ru.

Если питомец всё же попил из лужи, важно следить за его состоянием. Рвота, диарея, вялость, отказ от еды, сильная жажда или пожелтение слизистых требуют обращения к ветеринару. При подозрении на контакт с антифризом или другой автомобильной химией нужно связаться с врачом сразу, не дожидаясь симптомов.

Самостоятельно давать лекарства специалист не рекомендовал. На прогулку лучше брать чистую воду, контролировать питомца поводком и обучать запрещающим командам. Схему вакцинации от лептоспироза стоит обсудить с ветеринаром.

Ранее ветеринар дала советы по подготовке собак к холодам. В частности, эксперт призвала не подпускать питомца к кашляющим и чихающим собакам.