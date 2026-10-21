Госдума утвердила Ирину Окладникову вице-премьером России
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Государственная дума утвердила Ирину Окладникову на должность заместителя председателя Правительства РФ — руководителя аппарата кабмина. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента 21 октября.
Кандидатуру Окладниковой внёс премьер-министр Михаил Мишустин после согласования с президентом Владимиром Путиным. До этого она занимала должность первого заместителя министра финансов России.
Выступая перед депутатами, Окладникова назвала одной из главных задач аппарата правительства эффективное взаимодействие с парламентом. По её словам, особое внимание будет уделяться качественной подготовке законодательных инициатив и контролю за исполнением решений и поручений.
Окладникова работает в Министерстве финансов с 2012 года. В августе 2020-го она стала заместителем министра, а в июне 2024 года получила должность первого замглавы ведомства. На новом посту она сменит Дмитрия Григоренко.
После утверждения кандидатуры Госдумой для назначения на должность необходим соответствующий указ президента.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров.
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