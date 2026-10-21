Госдума утвердила Ирину Окладникову вице-премьером России

Государственная дума утвердила Ирину Окладникову на должность заместителя председателя Правительства РФ — руководителя аппарата кабмина. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента 21 октября.

Кандидатуру Окладниковой внёс премьер-министр Михаил Мишустин после согласования с президентом Владимиром Путиным. До этого она занимала должность первого заместителя министра финансов России.

Выступая перед депутатами, Окладникова назвала одной из главных задач аппарата правительства эффективное взаимодействие с парламентом. По её словам, особое внимание будет уделяться качественной подготовке законодательных инициатив и контролю за исполнением решений и поручений.

Окладникова работает в Министерстве финансов с 2012 года. В августе 2020-го она стала заместителем министра, а в июне 2024 года получила должность первого замглавы ведомства. На новом посту она сменит Дмитрия Григоренко.

После утверждения кандидатуры Госдумой для назначения на должность необходим соответствующий указ президента.