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Опубликовано 21 октября, 16:41

Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Ядрова на пост главы Минтранса

Обложка © РИА Новости / Государственная Дума РФ

Обложка © РИА Новости / Государственная Дума РФ

Государственная дума утвердила кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта России. Решение приняли 21 октября на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кандидатуру Ядрова внёс премьер-министр Михаил Мишустин после согласования кадровых перестановок с президентом Владимиром Путиным. На посту главы Минтранса он сменит Андрея Никитина, кандидатуру которого депутаты поддержали на должность заместителя председателя правительства РФ.

Накануне Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал назначение Ядрова. Теперь для окончательного вступления в должность потребуется соответствующий указ президента России.

Дмитрию Ядрову 38 лет. С сентября 2023 года он возглавляет Росавиацию, а до этого работал заместителем руководителя ведомства. Ранее занимал различные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Среди приоритетов на посту министра Ядров назвал защиту транспортной инфраструктуры от беспилотников и кибератак, развитие общественного транспорта, дорожной сети и международных транспортных коридоров. Выступая в Госдуме, он также пообещал продолжить расширение Восточного полигона железных дорог и развитие Северного морского пути.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Ядров пообещал усилить защиту российских транспортных объектов от атак беспилотников и киберугроз. По его словам, безопасность транспортной системы напрямую влияет на работу других отраслей экономики, поэтому необходимо обеспечить бесперебойную работу ключевой инфраструктуры.

Больше новостей о кадровых перестановках в правительстве, решениях Госдумы и работе федеральных властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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