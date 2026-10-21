Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Ядрова на пост главы Минтранса

Государственная дума утвердила кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта России. Решение приняли 21 октября на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кандидатуру Ядрова внёс премьер-министр Михаил Мишустин после согласования кадровых перестановок с президентом Владимиром Путиным. На посту главы Минтранса он сменит Андрея Никитина, кандидатуру которого депутаты поддержали на должность заместителя председателя правительства РФ.

Накануне Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал назначение Ядрова. Теперь для окончательного вступления в должность потребуется соответствующий указ президента России.

Дмитрию Ядрову 38 лет. С сентября 2023 года он возглавляет Росавиацию, а до этого работал заместителем руководителя ведомства. Ранее занимал различные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Среди приоритетов на посту министра Ядров назвал защиту транспортной инфраструктуры от беспилотников и кибератак, развитие общественного транспорта, дорожной сети и международных транспортных коридоров. Выступая в Госдуме, он также пообещал продолжить расширение Восточного полигона железных дорог и развитие Северного морского пути.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ядров пообещал усилить защиту российских транспортных объектов от атак беспилотников и киберугроз. По его словам, безопасность транспортной системы напрямую влияет на работу других отраслей экономики, поэтому необходимо обеспечить бесперебойную работу ключевой инфраструктуры.