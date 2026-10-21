Государственная дума утвердила кандидатуру Антона Силуанова на должность заместителя председателя правительства России — министра финансов. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании 21 октября.

Новая должность предусматривает совмещение руководства Министерством финансов с обязанностями вице-премьера. Кандидатуру Силуанова на рассмотрение нижней палаты парламента внёс председатель правительства Михаил Мишустин.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам поддержать назначение. Во время заседания Силуанов представил основные направления работы правительства в бюджетной, налоговой и финансовой сферах, а также ответил на вопросы парламентариев.

Госдума утвердила Силуанова на пост вице-премьера. Фото © Life.ru

Для Силуанова совмещение двух постов не станет первым подобным опытом. Он возглавляет Минфин с 2011 года, а с 2018 по 2020 год уже занимал должность первого заместителя председателя правительства. Теперь после утверждения Госдумой его кандидатура должна пройти процедуру официального назначения президентом России.

Ранее Life.ru сообщал, что бюджетный комитет Госдумы единогласно поддержал повышение Силуанова. Председатель комитета Андрей Макаров отметил готовность министра к диалогу с депутатами и поиску решений по финансовым вопросам.