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Опубликовано 21 октября, 16:38

Госдума утвердила Силуанова на пост вице-премьера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государственная дума утвердила кандидатуру Антона Силуанова на должность заместителя председателя правительства России — министра финансов. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании 21 октября.

Новая должность предусматривает совмещение руководства Министерством финансов с обязанностями вице-премьера. Кандидатуру Силуанова на рассмотрение нижней палаты парламента внёс председатель правительства Михаил Мишустин.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам поддержать назначение. Во время заседания Силуанов представил основные направления работы правительства в бюджетной, налоговой и финансовой сферах, а также ответил на вопросы парламентариев.

Госдума утвердила Силуанова на пост вице-премьера. Фото © Life.ru

Госдума утвердила Силуанова на пост вице-премьера. Фото © Life.ru

Для Силуанова совмещение двух постов не станет первым подобным опытом. Он возглавляет Минфин с 2011 года, а с 2018 по 2020 год уже занимал должность первого заместителя председателя правительства. Теперь после утверждения Госдумой его кандидатура должна пройти процедуру официального назначения президентом России.

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Ранее Life.ru сообщал, что бюджетный комитет Госдумы единогласно поддержал повышение Силуанова. Председатель комитета Андрей Макаров отметил готовность министра к диалогу с депутатами и поиску решений по финансовым вопросам.

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