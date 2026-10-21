Горбачёву дали Нобелевскую премию, а Силуанову нет: Володин возмутился несправедливостью

Министр финансов России Антон Силуанов внёс больший вклад в укрепление страны, чем последний руководитель СССР Михаил Горбачёв, однако Нобелевскую премию получил именно второй. Такое сравнение привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав отсутствие международной награды у действующего главы Минфина несправедливым.

«Силуанов делает всё для того, чтобы страна крепла, а Горбачёв её развалил. Вот Горбачёву дали Нобелевскую премию, а Силуанову нет. Несправедливо. Если оценивать вклад, то, конечно, у Силуанова больше, чем Горбачёва», — заявил спикер нижней палаты парламента журналистам.

Своё мнение Володин высказал на фоне обсуждения кандидатуры Силуанова на пост вице-премьера — министра финансов. Глава Минфина может получить дополнительные полномочия, сохранив руководство ведомством.

Михаил Горбачёв стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Норвежский нобелевский комитет отметил его роль в изменении отношений между Востоком и Западом в заключительный период холодной войны.