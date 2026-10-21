Горбачёву дали Нобелевскую премию, а Силуанову нет: Володин возмутился несправедливостью
Володин заявил, что вклад Силуанова в укрепление России больше, чем у Горбачёва
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Министр финансов России Антон Силуанов внёс больший вклад в укрепление страны, чем последний руководитель СССР Михаил Горбачёв, однако Нобелевскую премию получил именно второй. Такое сравнение привёл председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав отсутствие международной награды у действующего главы Минфина несправедливым.
«Силуанов делает всё для того, чтобы страна крепла, а Горбачёв её развалил. Вот Горбачёву дали Нобелевскую премию, а Силуанову нет. Несправедливо. Если оценивать вклад, то, конечно, у Силуанова больше, чем Горбачёва», — заявил спикер нижней палаты парламента журналистам.
Своё мнение Володин высказал на фоне обсуждения кандидатуры Силуанова на пост вице-премьера — министра финансов. Глава Минфина может получить дополнительные полномочия, сохранив руководство ведомством.
Михаил Горбачёв стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. Норвежский нобелевский комитет отметил его роль в изменении отношений между Востоком и Западом в заключительный период холодной войны.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин предложил повысить Антона Силуанова до заместителя председателя правительства с сохранением должности министра финансов. Соответствующее представление поступило в Госдуму 19 октября. Уже на следующий день профильный комитет единогласно поддержал кандидатуру Силуанова. Председатель комитета Андрей Макаров отметил способность министра находить решения в сложных экономических условиях.
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