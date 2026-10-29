Госдума в I чтении одобрила налог на сверхдоходы добывающих компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхдоходы горнодобывающих и металлургических компаний. Новый сбор затронет производителей ряда полезных ископаемых и начнёт действовать с 1 января 2027 года в случае окончательного принятия закона.

Правительство внесло проект в Госдуму 30 сентября. Налог рассчитают с учётом объёма добычи и роста средней мировой цены сырья по сравнению с 2025 годом. Если цена вырастет менее чем на 10%, платить сбор не придётся. Освободят от него и участки, где в 2025 году не вели добычу.

Основная ставка составит 30%, для золота — 20%. При этом общая сумма налога не превысит 15% выручки от продажи соответствующего сырья за вычетом налога на добычу полезных ископаемых.

Платить сбор компании начнут в 2027–2029 годах. Проект предусматривает возможность рассрочки, если сумма налога окажется значительной относительно выручки. По оценке авторов бюджетных документов, поступления от нового сбора составят около 200 млрд рублей ежегодно.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин обсудит налог на сверхдоходы с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом ведомство вряд ли поддержит предложения, которые приведут к снижению доходов бюджета.