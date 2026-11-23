Когда у Гоши Куценко начался роман с моделью Ириной Скриниченко, она встречалась с сыном известного итальянского модельера. О том, как будущая жена выбрала его, артист рассказал Пятому каналу.

Гоша Куценко увёл будущую жену у сына итальянского модельера. Видео © Пятый канал

«Ирина — человек вкуса, она работала моделью в Италии. Кстати, у неё был молодой человек, сын известного модельера. И я её увёл у него», — признался актёр.

Сам Куценко считает, что Ирина по-настоящему влюбилась в него на одном из их свиданий 25 лет назад. Тогда он пригласил будущую супругу на спектакль.

Ранее артист рассказал, что на спектакле будущая жена увидела его в откровенном образе. Куценко пошутил, что его «голая задница» привлекла внимание девушки.