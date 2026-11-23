Будущая жена впервые увидела актёра Гошу Куценко из зрительного зала. В тот вечер он играл в спектакле, в котором выходит на сцену в стрингах.

Гоша Куценко раскрыл, как привлёк внимание будущей жены. Видео © Пятый канал

«Она может и стала моей женой, потому что увидела мою голую задницу», — пошутил артист в беседе с Пятым каналом.

С теми же стрингами у звезды связана ещё одна история. Однажды после спектакля они осталось в кармане его куртки. Позже возле клуба Куценко и его приятеля остановила полиция. Один из сотрудников узнал актёра, но всё же провёл досмотр и нашёл сценическое бельё.