«Увидела мою голую задницу»: Гоша Куценко раскрыл, как привлёк внимание будущей жены
Актёр Гоша Куценко признался, что жена впервые увидела его в откровенном образе
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Будущая жена впервые увидела актёра Гошу Куценко из зрительного зала. В тот вечер он играл в спектакле, в котором выходит на сцену в стрингах.
Гоша Куценко раскрыл, как привлёк внимание будущей жены. Видео © Пятый канал
«Она может и стала моей женой, потому что увидела мою голую задницу», — пошутил артист в беседе с Пятым каналом.
С теми же стрингами у звезды связана ещё одна история. Однажды после спектакля они осталось в кармане его куртки. Позже возле клуба Куценко и его приятеля остановила полиция. Один из сотрудников узнал актёра, но всё же провёл досмотр и нашёл сценическое бельё.
Ранее Гоша Куценко заявил о создании первого в России ИИ-фильма — военной драмы «1962». По его словам, в центре истории — два ветерана, русский и американец, которые вместе пытаются спасти мир от ядерной катастрофы.