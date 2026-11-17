Актёр Гоша Куценко рассказал, что с помощью нейросетей снял военную драму «1962» о Карибском кризисе. По его словам, в центре истории — два ветерана, русский и американец, которые вместе пытаются спасти мир от ядерной катастрофы. Артист называет свою картину первым российским ИИ-фильмом.

Премьера фильма запланирована на 18 марта 2027 года. Сценарий ждал своего часа с 2018 года. О том, чтобы доверить роли цифровым актёрам, Куценко задумался, когда сам снимался в кино.

«На площадках, снимаясь в кино, в перерывах создавал ИИ-шные ролики. Я вдруг понял, что это может существовать на уровне искусства, красоты, выразительности», — признался собеседник kp.ru.

Внешность персонажей команда придумала сама. Главный герой оказался настолько похож на Тома Холланда, что на просмотре возник вопрос, откуда в истории о Карибском кризисе взялся исполнитель роли Человека-паука. Герою подобрали другую внешность, сцены с ним переделывают.

По оценке звезды, нейросети помогли сократить бюджет почти в 20 раз по сравнению с обычными съёмками. Он рассчитывает, что в будущем режиссёры смогут сочетать игру живых артистов с работой цифровых.

Ранее команда Илона Маска показала первые семь минут ИИ-экранизации «Одиссеи». Эпизод по поэме Гомера опубликовали 23 октября. Над ним вместе с разработчиками Grok Imagine работали режиссёр Дев Уокер и студия Wonder Studios.