Ответственность за развитие транспортной системы, управление государственными финансами, юстицию и цифровизацию перераспределили между заместителями председателя правительства России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновлённый список кураторов государственных программ с учётом октябрьских кадровых перестановок, сообщили в пресс-службе кабмина.

Первому вице-премьеру Денису Мантурову поручили госпрограмму «Юстиция». Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата кабмина Ирина Окладникова займётся программой «Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации». Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков.

Развитие Дальнего Востока и Арктики закрепили за заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олегом Кожемяко. В его ведение переданы две государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие этих территорий.

За госпрограмму «Развитие транспортной системы» теперь будет отвечать вице-премьер Андрей Никитин, ранее возглавлявший Минтранс. Его коллеге Дмитрию Чернышенко доверили «Информационное общество», охватывающее развитие цифровых технологий.

Система кураторства госпрограмм действует в России с 2021 года. Ответственный вице-премьер формирует управляющий совет и руководит его работой, контролируя выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и своевременное внесение изменений в программу.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указы о назначении четырёх вице-премьеров и нового министра транспорта, завершив масштабные перестановки в правительстве. В структуре кабмина появилась должность заместителя председателя правительства — министра финансов, благодаря чему число вице-премьеров увеличилось с десяти до одиннадцати. Новым руководителем Минтранса стал бывший глава Росавиации Дмитрий Ядров, а прежний полпред президента в ДФО Юрий Трутнев перешёл на должность помощника главы государства.