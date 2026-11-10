Если автобусную остановку заняла компания, которая распивает спиртное, шумит и мешает пассажирам, самостоятельно выгонять людей из павильона не стоит. Законный способ восстановить порядок — вызвать полицию по номеру 102 или 112 либо воспользоваться тревожной кнопкой, если она установлена на остановке. Об этом Life.ru рассказала юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова.

По словам эксперта, у нового остановочного павильона могут быть современные освещение, камеры наблюдения и другие удобства, однако это не означает, что пассажиры или сотрудники городских служб вправе самостоятельно решать, кому разрешено там находиться.

«Российское законодательство не содержит нормы, позволяющей привлечь человека к ответственности за сам факт нахождения в общественном месте, на остановке в том числе за „маргинальный вид“ или отсутствие определённого места жительства. Бездомные граждане РФ обладают теми же конституционными правами на свободу передвижения и отдых, что и остальные», — подчеркнула Баканова.

При этом закон позволяет вмешаться, если посетители остановки нарушают общественный порядок. Например, за распитие алкоголя в запрещённых местах предусмотрена ответственность по статье 20.20 КоАП РФ. Нарушителю может грозить штраф от 500 до 1500 рублей.

Статья 20.21 КоАП РФ предусматривает наказание за появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В этом случае возможен штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если компания пристаёт к пассажирам, сопровождает нарушение общественного порядка нецензурной бранью или портит имущество, действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.

Таким образом, поводом для вмешательства полиции является не внешний вид человека или отсутствие у него жилья, а конкретные противоправные действия.

Юрист советует сообщать дежурному, что именно происходит: распивают ли люди алкоголь, угрожают ли окружающим, мешают ли пользоваться остановкой или повреждают её оборудование. Если нетрезвый человек утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, сотрудники полиции могут организовать его доставление в медицинскую или специализированную организацию в установленном порядке.

Отдельный вопрос — состояние самого павильона. Разбитые стёкла, сломанные скамейки, мусор и повреждённое оборудование относятся к сфере содержания остановочной инфраструктуры.

«Остановочный пункт относится к элементам обустройства автомобильной дороги, и содержать его должен владелец дороги. Для городских улиц это обычно муниципалитет или регион», — объяснила Баканова.

Поэтому жалобы на плохое состояние остановки следует направлять в местную администрацию или ответственную дорожную службу. Если обращения остаются без результата, а полиция не реагирует на сообщения о нарушениях, граждане могут обратиться в районную прокуратуру.

При этом вступление в действие нового ГОСТа не означает появления отдельного механизма выселения нежелательных посетителей из остановочных павильонов. Как пояснила юрист, национальные стандарты по общему правилу применяются добровольно, если законодательство не предусматривает иного.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие требования предусматривает новый ГОСТ для автобусных остановок с 10 ноября 2026 года и как могут измениться привычные павильоны. В частности, речь идёт о безопасности, удобстве пассажиров и современных элементах остановочной инфраструктуры.