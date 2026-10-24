Гости избили бутылками хозяина квартиры в Уфе за отказ принять наркотики

В Уфе мужчине назначили четыре года и десять месяцев лишения свободы за нападение на хозяина квартиры и хищение пяти тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, потерпевшего избили после отказа купить и употребить наркотики.

Первоначально осуждённый получил условное наказание. Государственный обвинитель обжаловал приговор, после чего мужчине назначили реальный срок. Нападение произошло в декабре 2025 года. Мужчина и его знакомая пришли в гости к местному жителю. Во время застолья женщина предложила хозяину приобрести наркотики, но он наотрез отказался.

После этого гости стали бить потерпевшего бутылками по голове. Затем, угрожая ему битой, забрали пять тысяч рублей. Дело в отношении женщины рассматривается отдельно. Решение по нему пока не вынесено.

Ранее в Петербурге охранник магазина избил до смерти мужчину, который украл продукты. Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности.