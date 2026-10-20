В Улан-Удэ пьяный 30-летний житель Иволгинского района Бурятии напал на 67-летнюю администратора гостиницы, которая открыла ему дверь. Нетрезвый мужчина избил женщину кулаками, а затем продолжил наносить удары костылём. Уголовное дело направят в суд, сообщило МВД республики.

В Улан-Удэ пьяный мужчина избил администратора гостиницы костылём и скрылся. Видео © VK / МВД по Республике Бурятия

До нападения мужчина выпивал со знакомой в другой гостинице, а затем вышел на улицу. Во время прогулки он замёрз и начал стучать в двери встречавшихся по пути организаций. В одной из гостиниц ему открыла дежурная администратор.

Мужчина обругал женщину матом, набросился на неё и стал бить по голове и телу. В ход пошёл и костыль одного из постояльцев. После нападения мужчина ушёл, а сотруднице гостиницы потребовалась помощь из-за полученных травм.

Полицейские задержали подозреваемого. Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. На время расследования ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тем временем в Новой Москве сотрудница частного дома престарелых в состоянии алкогольного опьянения жестоко избила 88-летнего постояльца черенком от лопаты, после чего мужчина скончался. Виновную заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Первоначально сиделку оштрафовали за мелкое хулиганство. Однако, когда выяснилось, что смерть мужчины наступила вследствие побоев, подозреваемая уже скрылась.