Связали простынями, но было поздно: Пьяная сиделка избила старика черенком от лопаты и сбежала

В Новой Москве сотрудница частного дома престарелых в состоянии алкогольного опьянения жестоко избила 88-летнего постояльца черенком от лопаты, после чего мужчина скончался. Как сообщает сайт MK.ru, виновную заочно приговорили к шести годам лишения свободы, поскольку после происшествия ей удалось скрыться.

Трагедия произошла в частном пансионате неподалёку от деревни Картмазово. В начале 2026 года туда устроилась иностранка, которая проработала в учреждении всего неделю.

Один из постояльцев, 88-летний мужчина, часто громко разговаривал по ночам и мешал другим пожилым людям спать. По данным издания, сиделка неоднократно избивала пенсионера, пытаясь заставить его вести себя тише.

В один из дней женщина выпила спиртное и набросилась на подопечного с черенком от лопаты. Другие сотрудницы пансионата были вынуждены связать её простынями, чтобы остановить нападение. Пенсионер получил тяжёлые травмы и вскоре умер.

Первоначально сиделку оштрафовали за мелкое хулиганство. Однако, когда выяснилось, что смерть мужчины наступила вследствие побоев, подозреваемая уже скрылась. Щербинский районный суд Москвы заочно назначил ей шесть лет колонии. Местонахождение женщины пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что в Майкопе задержали 69-летнего пенсионера по подозрению в убийстве супруги на территории детского сада. По версии следствия, вечером 7 октября между супругами произошла ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.