Продал машину, гараж и купил золото: Аферисты выманили у пенсионера 27 млн рублей

В Москве 85-летний пенсионер лишился более 27 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками, которые заставили его продать автомобиль и гараж, а также занять деньги у знакомых. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Всё началось с сообщения в мессенджере якобы от работодателя. Мужчине сообщили о проведении некой проверки и предупредили, что вскоре с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время пенсионеру действительно позвонил незнакомец, представившийся силовиком.

Злоумышленник заявил, что преступники якобы пытаются похитить деньги со счетов пожилого человека. Под предлогом помощи в поимке мошенников он убедил пенсионера установить на телефон специальное приложение, а затем потребовал срочно снять сбережения и перевести их на «защищённый» счёт.

Поверив аферистам, мужчина начал обналичивать деньги в разных банках. Кроме того, он покупал золотые слитки и передавал их людям, которых считал сотрудниками правоохранительных органов. Для передачи ценностей использовались заранее оговорённые пароли.

Однако на этом преступники не остановились. Следуя указаниям телефонного куратора, пенсионер продал принадлежавшие ему автомобиль и гараж, после чего занял деньги у друзей. Все вырученные средства он также отдал курьерам мошенников.

В общей сложности пожилой москвич потерял более 27 миллионов рублей. Установление личностей причастных к преступлению находится на контроле Бутырской межрайонной прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют снимать деньги со счетов, передавать наличные курьерам или устанавливать сторонние приложения для участия в расследовании.

Ранее Life.ru рассказывал о 68-летней москвичке, у которой телефонные мошенники похитили более 21,6 миллиона рублей. Преступники убедили женщину, что её сбережения находятся под угрозой, после чего она сняла деньги со счетов, продала имущество и передала наличные курьерам. Одну из участниц мошеннической схемы впоследствии задержали.