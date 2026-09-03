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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:43

«Государство всегда выполняло обязательства»: Путин напомнил о кризисе 2008 года

Путин напомнил о кризисе 2008 года в контексте отношений с бизнесом

Обложка © ТАСС/ Григорий Сысоев

Обложка © ТАСС/ Григорий Сысоев

Глава государста Владимир Путин, размышляя на ВЭФ о текущей экономической ситуации, обратился к историческому опыту, вспомнив события 2008 года. В период мирового финансового кризиса, будучи председателем Правительства,он убедился в эффективности совместных усилий государства и частного сектора.

«Я был тогда председателем Правительства, я это очень хорошо всё помню. И даже тогда государство всегда выполняло свои обязательства и вносило свою часть ресурсов в общие с частным бизнесом проекты», — подчеркнул лидер страны.

Однако, по словам президента, для эффективного функционирования государственно-частного партнерства (ГЧП) необходима встречная дисциплина. Государство ожидает, что частные инвесторы будут своевременно вносить ресурсы, закрепленные в договорных обязательствах.

Кроме того, Путин акцентировал внимание на смене экономического цикла. По его мнению, внимание должно быть сосредоточено не только на обсуждении ключевой ставки, но и на запуске масштабных инвестиционных инициатив.

«Дело в том, что у нас крупные инвестиционные проекты, как бы их цикл завершён, и нам нужно начать этот новый цикл», — заявил президент.

Путин оценил отношения государства и российского бизнеса
Путин оценил отношения государства и российского бизнеса

Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить резкое ускорение инфляции благодаря мерам ЦБ и правительства. По словам президента, угрозу гипервсплеска цен удалось сдержать, а годовая инфляция сейчас составляет 6,3%.

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Оксана Попова
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