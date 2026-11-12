Беременные жёны военнослужащих по призыву могут получить единовременную выплату в размере 45 054,24 рубля, а после рождения малыша семье положено ежемесячное пособие почти в 20 тысяч рублей. О том, кому доступны эти деньги и как их оформить, рассказал Life.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Первую выплату может оформить официальная супруга призывника, если срок беременности достиг 180 дней. Деньги перечисляют один раз в фиксированном размере. При этом в регионах, где действуют районные коэффициенты, сумма увеличивается с их учётом.

Единовременную выплату оформляет беременная жена призывника. Проверьте, что брак зарегистрирован, а срок беременности достиг 180 дней. Алексей Говырин Депутат Госдумы

После рождения ребёнка семья получает право на второе пособие — ежемесячное. Его размер составляет 19 308,96 рубля на каждого малыша младше трёх лет. Однако период начисления напрямую зависит от продолжительности службы отца.

Если ребёнок появился на свет ещё до призыва, выплаты начнутся со дня отправления отца на службу. Если малыш родился уже во время её прохождения, пособие назначат с даты рождения. В обоих случаях деньги будут перечислять до окончания службы либо до трёхлетия ребёнка — в зависимости от того, что наступит раньше.

Для получения каждой выплаты необходимо подать отдельное заявление. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд России. Специалисты проверят сведения о браке, беременности, рождении ребёнка и прохождении военной службы. Часть документов поступает автоматически по межведомственным каналам.

Обратиться за деньгами разрешается и после демобилизации — не позднее шести месяцев со дня окончания службы. Решение о назначении обычно принимают в течение десяти рабочих дней после получения всех необходимых сведений, а средства перечисляют в течение пяти рабочих дней после одобрения заявления.

Ранее Life.ru рассказывал о других выплатах, которые могут оформить родители в 2026 году. Алексей Говырин объяснял, что работающий отец вправе получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в размере до 83 тысяч рублей в месяц. Причём при досрочном возвращении на работу назначенная выплата сохраняется одновременно с зарплатой. Также семьям положено единовременное пособие при рождении малыша, которое в этом году составляет 28 450,45 рубля.