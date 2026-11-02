Работающим родителям предлагают оплачивать дополнительные 30 дней больничного по уходу за заболевшим ребёнком в год. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы, рассказал Life.ru депутат Алексей Говырин.

Изменения затронут несколько возрастных категорий. При уходе за ребёнком младше семи лет оплачиваемый период предлагают увеличить с 60 до 90 календарных дней в год. Если заболевание входит в специальный перечень, лимит вырастет с 90 до 120 дней. Для детей от семи до пятнадцати лет предусмотрено увеличение с 45 до 75 дней, а для детей с инвалидностью младше восемнадцати лет — со 120 до 150.

Получать пособие сможет не только мать или отец. По словам депутата, право на выплату есть и у другого застрахованного работающего родственника, опекуна или попечителя, который фактически ухаживает за ребёнком и оформляет больничный.

Механизм назначения пособия менять не планируют: медицинская организация оформит электронный лист нетрудоспособности, работодатель передаст необходимые сведения, а Социальный фонд России рассчитает и перечислит деньги.

«Дополнительные оплачиваемые дни особенно пригодятся родителям, чьи дети болеют несколько раз за год или нуждаются в длительном лечении», — отметил Говырин.

Депутат также напомнил, что при уходе за ребёнком младше восьми лет пособие составляет 100% среднего заработка независимо от страхового стажа и места лечения.

Законопроект предусматривает вступление новых норм в силу с 1 января 2027 года. Увеличенные сроки оплаты начнут действовать при условии принятия закона.

А ранее Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который меняет условия сохранения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при досрочном выходе на работу. Согласно инициативе, для продолжения выплат потребуется провести в отпуске по уходу за ребёнком не менее двух месяцев.