Минимальное пособие по уходу за ребёнком повысят в феврале 2027 года

Минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей планируют повысить с 1 февраля 2027 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, ежемесячная выплата составит 11 395 рублей.

В 2028 году минимальный размер пособия планируют увеличить до 11 850 рублей, а в 2029-м — до 12 325 рублей. Эти суммы указаны в проекте бюджета фонда.

Выплату начисляют каждый месяц, пока ребёнку не исполнится полтора года.