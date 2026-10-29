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Опубликовано 29 октября, 07:10

Минимальное пособие по уходу за ребёнком повысят в феврале 2027 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей планируют повысить с 1 февраля 2027 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, ежемесячная выплата составит 11 395 рублей.

В 2028 году минимальный размер пособия планируют увеличить до 11 850 рублей, а в 2029-м — до 12 325 рублей. Эти суммы указаны в проекте бюджета фонда.

Выплату начисляют каждый месяц, пока ребёнку не исполнится полтора года.

На следующей неделе соцвыплаты перечислят по особому графику. Какие изменения учесть 1 и 4 ноября
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Ранее Life.ru сообщал, что Социальный фонд упростил оформление единого пособия для семей, которых временно отселили из приграничных районов России. Изменения затронули в том числе правила оценки имущественного положения заявителей.

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Лия Мурадьян
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