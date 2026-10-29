Минимальное пособие по уходу за ребёнком повысят в феврале 2027 года
Обложка © Life.ru
Минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей планируют повысить с 1 февраля 2027 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, ежемесячная выплата составит 11 395 рублей.
В 2028 году минимальный размер пособия планируют увеличить до 11 850 рублей, а в 2029-м — до 12 325 рублей. Эти суммы указаны в проекте бюджета фонда.
Выплату начисляют каждый месяц, пока ребёнку не исполнится полтора года.
Ранее Life.ru сообщал, что Социальный фонд упростил оформление единого пособия для семей, которых временно отселили из приграничных районов России. Изменения затронули в том числе правила оценки имущественного положения заявителей.