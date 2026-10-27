Соцфонд упростил назначение единого пособия семьям из приграничья

Семьи, временно отселённые из приграничных районов России, смогут оформить единое пособие по упрощённым правилам. Новые условия назначения выплат разъяснили в Социальном фонде РФ.

Если на момент подачи заявления родитель официально признан безработным, отсутствие заработка или доход ниже восьми МРОТ за расчётный период больше не станут препятствием для получения помощи. Аналогичное исключение предусмотрено и для случаев, когда среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум.

При превышении установленного порога пособие назначат в размере 50% от соответствующего показателя. Для беременных женщин выплату рассчитают исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения, а для семей с детьми — по величине, установленной для несовершеннолетних.

Послабления затронули и оценку имущественного положения заявителей. При рассмотрении документов Соцфонд не будет учитывать недвижимость, оставшуюся на территориях, откуда пришлось эвакуироваться. Из расчёта также исключат движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи.

Кроме того, переселенцам разрешили обращаться за деньгами за уже прошедшие месяцы. Если в 2026 году семья не получала единое пособие, при подаче заявления до 31 декабря выплата может быть назначена за период с 1 января по конец года. Тем, кому помощь ранее уже предоставлялась, новое начисление положено с месяца, следующего за окончанием предыдущего срока назначения.

Упрощённый порядок распространяется на граждан, эвакуированных с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма и Севастополя.

Ранее Life.ru рассказывал о продлении компенсаций за аренду жилья для жителей приграничных населённых пунктов Белгородской области. Региональные власти сохранили эту меру поддержки до 31 декабря 2026 года для граждан из 68 населённых пунктов. Семьям возмещают расходы на съём жилья в пределах 20 тысяч рублей ежемесячно, а многодетным — до 40 тысяч. Средства выделяются из федерального бюджета, причём компенсацию назначают на три месяца с ежемесячным перечислением денег.