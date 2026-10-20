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Регион
Опубликовано 20 октября, 01:32

В Белгородской области продлили компенсацию за аренду жилья до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Жители 68 приграничных населённых пунктов Белгородской области продолжат получать компенсацию за аренду жилья до 31 декабря 2026 года. Семьям будут возмещать до 20 тысяч рублей в месяц, многодетным — до 40 тысяч. О продлении выплат сообщил губернатор Александр Шуваев по итогам заседания оперативного штаба.

Решение принято из-за участившихся атак беспилотников и сохраняющейся угрозы для жителей приграничья. При этом список территорий, на которые распространяется мера поддержки, расширять не стали.

«Перечень населённых пунктов, отдельных жилых строений и улиц, где по-прежнему существует угроза жизни и нарушены условия проживания, продлевается до 31 декабря 2026 года», написал глава региона в своём Telegram-канале.

Компенсации будут финансироваться из федерального бюджета. Их назначение предусмотрено раз в три месяца, а перечисление денег — ежемесячно. За своевременностью выплат проследят управление социальной защиты населения и руководители муниципалитетов.

Подать заявление могут не только семьи, которые уже получают помощь, но и жители, ранее покинувшие опасные территории и самостоятельно арендовавшие жильё. Поддержка доступна и тем, кто только собирается переехать. Главное условие — официально зарегистрированный договор аренды.

Прежде действие компенсаций было установлено до 1 октября. По словам Шуваева, ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой, поэтому власти продолжат заниматься вопросами безопасности, восстановления повреждённого жилья и поддержки населения.

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Ранее Life.ru писал, что россияне, вынужденно покинувшие приграничные территории, смогут получать единое пособие на детей по упрощённым правилам. Причём оформить выплаты разрешат задним числом — за период с 1 января 2026 года. Послабления распространяются на семьи, временно отселённые в безопасные районы из отдельных населённых пунктов Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Аналогичный порядок уже действовал в 2025 году, а теперь его возобновили.

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Виталий Приходько
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