В Белгородской области продлили компенсацию за аренду жилья до конца года

Жители 68 приграничных населённых пунктов Белгородской области продолжат получать компенсацию за аренду жилья до 31 декабря 2026 года. Семьям будут возмещать до 20 тысяч рублей в месяц, многодетным — до 40 тысяч. О продлении выплат сообщил губернатор Александр Шуваев по итогам заседания оперативного штаба.

Решение принято из-за участившихся атак беспилотников и сохраняющейся угрозы для жителей приграничья. При этом список территорий, на которые распространяется мера поддержки, расширять не стали.

«Перечень населённых пунктов, отдельных жилых строений и улиц, где по-прежнему существует угроза жизни и нарушены условия проживания, продлевается до 31 декабря 2026 года», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Компенсации будут финансироваться из федерального бюджета. Их назначение предусмотрено раз в три месяца, а перечисление денег — ежемесячно. За своевременностью выплат проследят управление социальной защиты населения и руководители муниципалитетов.

Подать заявление могут не только семьи, которые уже получают помощь, но и жители, ранее покинувшие опасные территории и самостоятельно арендовавшие жильё. Поддержка доступна и тем, кто только собирается переехать. Главное условие — официально зарегистрированный договор аренды.

Прежде действие компенсаций было установлено до 1 октября. По словам Шуваева, ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой, поэтому власти продолжат заниматься вопросами безопасности, восстановления повреждённого жилья и поддержки населения.

Ранее Life.ru писал, что россияне, вынужденно покинувшие приграничные территории, смогут получать единое пособие на детей по упрощённым правилам. Причём оформить выплаты разрешат задним числом — за период с 1 января 2026 года. Послабления распространяются на семьи, временно отселённые в безопасные районы из отдельных населённых пунктов Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Аналогичный порядок уже действовал в 2025 году, а теперь его возобновили.